Léo Santana fala sobre morte súbita do pai em 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Léo Santana, 36, falou sobre a morte súbita do pai durante da pandemia de Covid-19, em 2020.

No programa “Conversa com Bial” de sexta-feira (6), Léo relembrou os acontecimentos da morte de Lourival, seu pai, que morreu de infarto fulminante. Segundo o GG da Bahia, sua esposa Lore Improta, 31, foi quem recebeu a notícia de suas irmãs e mãe. “Lembro que pedi Lore para dirigir e dentro do carro pensava comigo mesmo: chegando lá, ele vai acordar, ele vai ouvir minha voz, ele vai acordar, porque era o sonho dele de vida ter um menino”, relembra.

Bial questiona se o cantor acreditava que faria um milagre ‘ressuscitando’ o pai. “Exato! Minha mãe e minha irmã tinham falado que ele não estava reagindo”, responde. Ele recorda sua atitude ao chegar na casa dos pais:

“Quando vi meu pai fui direto para chão dizendo: ‘Rapaz, sou eu, pai, acorda!’, ‘Seu filho, rapaz’, ‘Bora, pai, está todo mundo esperando aqui’. Conversando com ele e nada acontecia. Tentava massagear o peito dele e falava: ‘Painho, sou eu!’. Falava no ouvido mesmo.”

Com a certeza de que o pai havia morrido de um infarto fulminante, Leo disse que precisou cuidar dos trâmites do funeral. “Preparei ele para o funeral, coloquei roupa, que ele sempre foi muito vaidoso, eu sou assim por causa dele. Não sei como eu fiz. Minha família fala até hoje que não sabe também.”

Em meio à perda, Leo lembra que estava passando por seu processo de luto enquanto a esposa estava trabalhando gravando conteúdos para suas redes sociais. Segundo o cantor, ela pediu para ele participar de um vídeo que ele não queria. “Fui até um pouco ríspido com ela”, diz. O que ele não sabia era que o conteúdo era sua reação descobrindo que a esposa estava grávida do primeiro filho do casal.

“Quando recebi a notícia, veio meu pai na cabeça. Ele sempre me cobrava um neto”, diz na entrevista. Hoje, Léo e Lore são pais de Liz, de 3 anos.

