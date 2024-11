Léo Santana faz pesquisa para definir projeto de verão em Salvador: “Queremos saber de vocês”

“É o seguinte, conversando aqui com Marcelão sobre nosso verão, sobre o verão do Gigante, vou deixar aqui para vocês, a questão da gente é, as pessoas estão perguntando para a gente se faz Paggodin, se faz Baile da Santinha, se faz Léo & Elas, como vai ser o nosso ensaio de verão…”, disse o artista.

Por meio das redes sociais, o artista fez uma enquete com os fãs, ao lado do empresário, Marcelo Britto, que é CEO da Salvador Produções, para saber qual show colocar na rua.

Após anos de Baile da Santinha, festa que se tornou tradição no calendário de eventos do verão baiano, o pagodeiro considera tirar o show dos holofotes para dar visibilidade a outras duas labels dele, o ‘Paggodin’ e o ‘Léo e Elas’, que ainda não teve show rodando o país, apenas a gravação do audiovisual em Belo Horizonte.

Foto: Instagram

Na enquete feita por Léo no Instagram, o tradicional Baile da Santinha está ganhando com 69% dos votos dos seguidores do artista, enquanto o Léo & Elas está em último com 8%. Os fãs ainda sugeriram fazer três eventos em um só.

Para 2025, além dos ensaios de verão, o artista ainda embarca no Navio do Gigante, que acontecerá dos dias 12 a 15 de janeiro. As “férias de verão com o GG” contará com shows de Safadão, Thiaguinho, Nattan, Lauana Prado, Mari Fernandez e Dennis DJ.

De acordo com a produção, serão 72 horas de festa com direito a todos os projetos do GG: Baile da Santinha, PaGGodin e “Léo e Elas”. A cabine mais barata, a interna dupla custa R$ 4.128, já contando com a taxa portuária.