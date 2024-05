Leo Santana homenageia IZA e lembra mal-estar da cantora em show

À espera de seu primeiro filho, IZA foi homenageada por seu namorado Yuri Lima e também por Léo Santana pelo Dia das Mães. O cantor aproveitou um vídeo gravado pela artista durante a gravação de seu DVD, Léo e Elas, para celebrar a data comemorativa.

Nas imagens, a dona do hit Pesadão afirmou que estava tendo um mal-estar por conta da gravidez. “Agora eu tô aqui, nos bastidores do DVD do Léo Santana, ninguém sabe que eu tô grávida ainda também, e eu já vomitei duas vezes aqui no camarim. A sorte é que Léo, sem saber, me botou para eu me apresentar primeiro e eu nunca fui tão feliz na minha vida”, dizia a artista.

Iza está grávida do primeiro filho, ou filha

Linda, né?

Iza

Iza

Iza

Os penteados mudam frequentemente e incrementam os visuais

Na legenda, Léo Santana mandou a sua mensagem para IZA. “Passando para celebrar também especialmente a minha mana IZA, que já estava grávida no Léo e Elas e não contou pra ninguém! Feliz Dia das Mães”, escreveu. Nos comentários, a artista voltou a celebrar que foi a primeira a cantar naquele dia. Confira:

Passando pra celebrar também especialmente a minha mana @izareal, que já estava grávida no Léo e Elas e não contou pra ninguém! Feliz dia das mães ❤️ pic.twitter.com/HI7kKsuLui

— Léo Santana (@leosantana) May 12, 2024

Grávida, Iza exibe o barrigão e relata incômodos Na quinta-feira (25/4), Iza usou as redes sociais para exibir o barrigão da primeira gravidez. Prestes a entrar no quarto mês da gestação do seu primeiro herdeiro, fruto da relação com o jogador de futebol Yuri Lima, a cantora relatou incômodos. “Que doideira”, disse no Instagram.

“Como vocês estão? Eu estou bem, voltei do estúdio onde estava gravando uns negócios e estou aqui, grávida, entendeu?”, falou ao interagir com os mais de 17 milhões de seguidores.

A jurada do The Voice deu detalhes dos sintomas que vem sentindo durante esse período: “Com sono e um pouquinho de enjoo, mas acho que está passando. Acho, não quero nem falar em voz alta, mas acho. E um pouquinho de acne gestacional. Olha, é babado, viu!”.

Iza aproveitou para mostrar a evolução do seu corpo. “A barriguinha está aqui, maior do que na última vez que vocês viram. Aqui, embaixo, vai ficando cada vez maior. Que doideira”, observou surpresa.

No dia 10 de abril, a artista confirmou a notícia de que esperava o bebê e deu detalhes de como Yuri recebeu a notícia: “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais”.

chegou a cancelar um show no BBB24 depois de receber orientação médica, pedindo que se resguardasse e ficasse em repouso. Ela ficou 7 dias afastada das atividades profissionais e foi substituída por Lexa e Duda Beat.