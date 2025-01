Leonardo Galbes vê como positiva a atuação do Bahia, mas avisa: “Não celebramos um ponto”

O técnico Leonardo Galbes, comandante da equipe sub-20 do Bahia, analisou o empate em 0 a 0 com o Jacuipense, neste domingo (12), na estreia do time no Campeonato Baiano de 2025.

Apesar de não conquistar os três pontos, o treinador considerou a atuação positiva, especialmente diante das adversidades enfrentadas.

“A avaliação é positiva, tendo em vista o contexto, a condição do gramado, a noite de chuva e o período curto que a gente está junto. Então, muito positivo para o desenvolvimento dos nossos jogadores, para a nossa categoria de base, excelente”, afirmou Galbes.

Ele ressaltou que o objetivo era o triunfo, mas destacou aspectos positivos do desempenho da equipe.

“Obviamente, a gente vem aqui atrás de três pontos, né? Então, não celebramos um ponto. Porém, em termos de desenvolvimento, de atuação, de postura, eu saio muito feliz”, declarou.