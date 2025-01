Leonardo Gonçalves relembra atos antidemocráticos de 8 de janeiro

O cantor gospel Leonardo Gonçalves usou as redes sociais para relembrar um triste capítulo da história da democracia brasileira: os atos de vandalismo que aconteceram há exatamente dois anos.

Nesta quarta-feira (8), acontece uma série de eventos promovidos pelo presidente Lula (PT), em memória dos atos violentos de 8 de janeiro de 2023.

O evento para relembrar a invasão e depredação das sedes dos Poderes, em 2023, será dividido em quatro atos.

Em seu post, Gonçalves destacou que a “frágil” democracia do Brasil continua sendo atacada e que cabe a nós lutarmos para que ela continue resistindo.

Assumidamente de esquerda e pró-Lula, o cantor gospel tem pago um alto preço por expor suas convicções ideológicas e políticas, perdendo milhares de seguidores, e sendo boicotado na maioria das igrejas evangélicas tradicionais.

Mesmo assim, o cantor segue firme em seus posicionamentos, recebendo o apoio e a admiração muitos internautas que compactuam com as mesmas convicções.

