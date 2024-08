Leopoldo López pede “coerência” de Lula na defesa da democracia

Opositor venezuelano disse reconhecer importância da cobrança de antigos aliados do chavismo por transparência eleitoral

Segundo Leopoldo López (foto), não há possibilidade de resolução negociada do impasse eleitoral do país sem que seja reconhecida a vitória de Edmundo González Reprodução/X @leopoldolopez – 4.mai.2024

PODER360 10.ago.2024 (sábado)



Leopoldo López (Voluntad Popular, centro-esquerda), um dos líderes da oposição a Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela), pediu que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja “coerente” na defesa da democracia venezuelana.

Em entrevista ao jornal O Globo, ele relembrou a fala de Lula de que ficou “assustado” com as declarações de Maduro de que o país poderia ter um “banho de sangue” e uma “guerra civil” caso ele fosse derrotado. Disse que, agora, não se trata mais de ameaças, “mas da realidade”.

“O que nós esperamos é que Lula seja coerente com o que ele mesmo declarou dias antes da eleição, quando Maduro ameaçou com um banho de sangue e uma guerra civil [caso fosse derrotado]“, afirmou López. Disse imaginar que o presidente brasileiro, agora, “esteja sentindo ainda mais medo, porque já não se trata de ameaças, mas da realidade. São mais de 2.000 presos, torturados, desaparecidos e mais de 20.000 mortos nos últimos dias”.

Sem negociação O opositor também declarou que não há possibilidade de resolução negociada do impasse eleitoral do país –como pedem os governos de Brasil, Colômbia e México– sem que seja reconhecida a vitória de Edmundo González (Plataforma Unitária Democrática, centro-direita).

López afirmou que o prazo para ser realizada uma transição democrática na Venezuela é 10 de janeiro de 2025, quando a Constituição estabelece a posse do presidente eleito. Segundo ele, “ficou claro” que “os venezuelanos saíram às ruas para votar em 28 de julho e houve uma manifestação maciça [em votos] a favor de Edmundo González Urrutia”.

“Este é o fator mais elementar e concreto de uma democracia –que as pessoas expressem a vontade popular, que na Venezuela foi expressa no último dia 28 de forma clara, contundente, massiva, legítima e constitucional. Ao todo, 70% dos venezuelanos votaram por González”, declarou.

Maduro não apresentará atas Para ele, Maduro não poderá apresentar as atas eleitorais, “porque o resultado apresentado simplesmente não foi o que ocorreu”. Também disse que a suposta fraude eleitoral do governo ficou evidente, por conta das atas eleitorais apresentadas pela oposição. Segundo López, o resultado foi “esmagador” e “um tsunami de apoio à mudança pela via da democracia”.

Contudo, ele disse que não se pode deixar de lado a mudança de posicionamento de antigos aliados do regime venezuelano. “Mesmo aqueles que mantinham afinidades históricas, ideológicas ou afetivas com Maduro e o chavismo têm se distanciado. Os casos mais relevantes, por serem governos nacionais, são o Brasil, o México e a Colômbia que, ao seu estilo, à sua forma e ao seu tempo, reconheceram que os resultados apresentados por Maduro não são críveis”, declarou.

Leopoldo López vive na Espanha desde outubro de 2020, quando deixou a embaixada espanhola na Venezuela, onde ficou asilado desde abril de 2019, ao fugir da prisão domiciliar em que estava desde 2017. Antes disso, havia ficado preso em uma penitenciária militar desde 2014, acusado de incitar a violência durante protestos que exigiam a renúncia de Maduro.