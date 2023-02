Leozito Rocha desfila no 2º dia do Filhos de Gandhy

Em seu segundo dia de desfile, o afoxé Filhos de Gandhy saiu, nesta segunda-feira (20), no Circuito Barra-Ondina. O manto branco da paz tomou a avenida. Em cima do bloco, uma presença diferenciada: o humorista Leozito Rocha.

Através dos stories, Leozito brincou: “Todos os colares estão aqui. Deixem de agonia pelo amor de Deus”.

No domingo, o quarto dia de Carnaval, houve uma surpresa no desfile. Indígenas realizaram um ritual na Rua Chile, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do vice, Geraldo Jr. O ritual faz referência ao tema deste ano: Caboclos de Pena e Encourados.

O traje deste ano traz os tradicionais tons de azul escuro na frente e claro atrás, além do tradicional turbante. Há ainda alguns detalhes em amarelo e a inscrição “Salve a Amazônia”. Nos pés, sandálias brancas com o símbolo do grupo.

Além do desfile de hoje, o grupo estará no Campo Grande na terça-feira (21).

