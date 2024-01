Ler celular de Jordy vai expor estratégias da oposição, diz Deltan

Segundo o ex-procurador da Lava Jato, governo Lula vive “lua de mel” com o STF; líder da Oposição na Câmara foi alvo de operação da PF

Dallagnol diz que o “acesso ao celular pode servir para tirar de contexto, deturpar e desfigurar um trabalho e pessoas” Reprodução/Youtube – 29.mai.2023

PODER360 18.jan.2024 (quinta-feira) – 22h06



O ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR) disse nesta 5ª feira (18.jan.2024) que o acesso ao celular e ao computador do deputado Carlos Jordy (PL-RJ) dará ao STF (Supremo Tribunal Federal) “acesso a todas as estratégias da oposição”. Segundo o ex-procurador da Lava Jato, a Suprema Corte vive uma “lula de mel” com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alvo de buscas e apreensões na 24ª fase operação Lesa Pátria, Jordy lidera a ala contrária ao governo na Câmara dos Deputados.

“Aprendi no caso Intercept, junto com todos que foram atingidos, que acesso ao celular pode servir para tirar de contexto, deturpar e desfigurar um trabalho e pessoas. Qual o valor do celular e computador de Carlos Jordy?”, disse Deltan no X (antigo Twitter).

A PGR (Procuradoria Geral da República) trabalha com a hipótese de que Jordy mantinha “forte ligação” com um dos organizadores do 8 de Janeiro ao pedir sua investigação ao STF.

O deputado nega o envolvimento e diz não ter relação e nem ter incentivado a depredação dos prédios dos Três Poderes.