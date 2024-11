Lesão na coxa tira artilheiro do Corinthians do jogo contra o Vasco

Yuri Alberto, principal goleador do Corinthians no Campeonato Brasileiro — são 11 bolas na rede, uma a menos que o palmeirense Estêvão, que lidera a artilharia —, teve constatada uma lesão muscular de grau 1B na coxa direita e não participará do confronto contra o Vasco, neste domingo, na Neo Química Arena. O atacante foi retirado de campo no intervalo da partida em que o time venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na última quarta-feira (20). Apesar de afastá-lo do importante duelo com o Cruzmaltino, a contusão de Yuri não é das mais graves. A expectativa é que ele se recupere a tempo de voltar contra o Criciúma, no próximo sábado (30), no Heriberto Hülse. Além do camisa 9, Memphis Depay também está fora do jogo devido a uma suspensão.

Os desfalques de Yuri e Memphis surgem em um momento em que a dupla exibe ótimo entrosamento. Cada um marcou um gol no duelo com a Raposa. Romero e Talles Magno, que juntos anotaram sete gols na competição, devem assumir a responsabilidade no ataque. A equipe, que vem de cinco vitórias consecutivas, está determinada a garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores — o que lhe daria também o passaporte para a Copa do Brasil.

Outro desfalque para o técnico Ramón Díaz é o zagueiro Félix Torres, que sofreu uma lesão de grau 2B. Com a equipe se preparando para o importante duelo contra o Vasco, o Corinthians finaliza os treinos neste sábado (23), buscando ajustar a formação e a estratégia para manter a boa fase. A expectativa é alta entre os torcedores, que esperam que o time mantenha o bom desempenho e continue na luta por uma posição de destaque no campeonato.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA