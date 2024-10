Letícia Lima, ex de Ana Carolina, está namorando filho do cantor Samuel Rosa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – “Apaixonado por você”. É assim -direto ao ponto, pá-pum- que o músico Juliano Rosa, 25, se declara à namorada Letícia Lima, 40, em sua conta no Instagram. Juliano é filho de Samuel Rosa, vocalista do Skank, que segue carreira solo após o fim da banda. Ele também é músico e faz parte do grupo de pop rock Daparte.

Revelada pelo Porta dos Fundos (ela é a protagonista do episódio “Na Lata”, que fazia piada sobre os nomes próprios impressos em latas de Coca-Cola), Letícia está no ar na segunda temporada de “Rensga Hits”, no Globoplay, e sua última novela foi “Amor de Mãe” (2019).

A atriz namorou por quatro anos a cantora Ana Carolina, e teve um namorico rápido com o ator Daniel Rocha, hoje com Vitória Strada –que, por sua vez, é ex-noiva de Marcella Rica.

A mesma foto, em que Letícia aparece sorrindo e o abraçando por trás, foi compartilhada pelos dois em suas contas pessoais. Nos comentários, amigos comemoram a união, que teria como “madrinha” a autora de “Amor de Mãe”, Manuela Dias. “Coisa mais linda que aconteceu em 2024”, escreveu um seguidor.