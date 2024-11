Letícia Spiller abre o jogo sobre masturbação e sexo a três

Letícia Spiller causou um alvoro ao abrir o jogo sobre sua sexualidade. A atriz expôs as experiências com masturbação, sexo a três e orgasmos, durante uma conversa franca com Tatá Werneck, que foi ao ar há uns dias, mas segue fazendo (muito) burburinho. “Às vezes, até três, quatro [vezes]”, disse.

Solteira desde o fim do relacionamento com o diretor musical Pablo Vares, com quem ficou por sete anos, Spiller contou que é adepta de se tocar, fazendo do ato solo uma rotina:

“Sim, bastante… nem todo dia, mas toda semana”, comentou ao ser questionada com qual frequência se masturbava.

Letícia também revelou quantas vezes consegue chegar ao clímax durante uma transa. “Várias vezes… tipo, às vezes até três, quatro, depende de quanto tempo durar”, disparou.

A mãe de Pedro Novaes ainda deu detalhes de um ménage à trois. “Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora”, explicou.

Pedro, que vem arrancando suspiros da mulherada em Mania de Você, novela das 18h da TV Globo, é filho de Letícia com Marcello Novaes.

Ao falar da vida íntima no programa, a loira citou o ex-marido e quando questionada sobre o que faria caso uma amiga contasse que ficou com o ator, ela respondeu que, hoje em dia, apenas viraria as costas. “Deixava os dois felizes”, rebateu.

Brincando com a situação, Tatá Werneck perguntou se poderia ter ficado com Marcello Novaes. A resposta de Letícia Spiller pegou a apresentadora de surpresa:

“Como diz Claudia Raia, não morra sem provar Marcello Novaes”, comentou a artista. “Espera aí, Claudia Raia já provou Marcelo Novaes?”, questionou Tata. Leticia, então, explicou: “Há muitos anos atrás”.

A ex-paquita ainda revelou que incentiva que o ex-marido a se relacionar com suas amigas. “Sempre dou força para ele [Marcello Novaes] namorar as minhas amigas”. Em seguida, Letícia Spiller afirmou que o ex-companheiro já ficou com duas delas. Eita!