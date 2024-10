Levantamento aponta aumento de jovens empreendedores no Brasil

Nos últimos dez anos, o Brasil tem testemunhado um crescimento notável no número de jovens empreendedores. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, entre 2013 e 2023, houve um aumento de 23% no número de empresários com idades entre 18 e 29 anos. Esses dados, extraídos do IBGE e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), destacam uma tendência crescente de jovens que buscam no empreendedorismo uma forma de aplicar seus conhecimentos acadêmicos e desenvolver habilidades práticas. Elias Gabriel, presidente executivo da Brasil Júnior, enfatiza que as empresas juniores têm sido um terreno fértil para esses jovens, oferecendo-lhes a chance de interagir diretamente com clientes e aprimorar suas capacidades de gestão e liderança. A pesquisa também revelou que, nos últimos três meses do ano passado, os jovens empresários representavam 16,5% dos quase 30 milhões de empresários no país. A demografia desses jovens empreendedores mostra uma predominância masculina, com mais de 60%, enquanto as mulheres compõem quase 40% desse grupo.

A maioria desses jovens está envolvida no setor de serviços e reside principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Em termos de diversidade racial, quase 60% dos jovens empresários se autodeclaram negros, enquanto pouco mais de 40% são brancos. Um dado interessante é que menos da metade desses jovens possui ensino médio completo, dedicando cerca de 40 horas semanais aos seus negócios. Paulo Ribeiro, gerente da unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae, observa que a formação escolar tem preparado cada vez mais os jovens para o mercado de trabalho. No entanto, ele também destaca que muitos jovens veem o empreendedorismo como uma alternativa ao emprego formal, que tem se tornado escasso. O rendimento médio desses jovens empreendedores gira em torno de R$ 2.400.

Publicado por Luisa Cardoso