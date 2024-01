Leve Saúde patrocina Circuito de Verão Na Prainha do Vidigal com programação gratuita de esportes

O projeto social, promovido pelo Cidades Invisíveis, convida toda a comunidade a praticar slackline, altinha, boxe, yoga, funcional, ação de limpeza da praia e muito mais, em três dias de evento aberto ao público

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2024 – Na próxima semana, o projeto social Cidades Invisíveis, que conta com patrocínio da Leve Saúde, convida toda a comunidade para a prática de atividades físicas com grandes feras do esporte, no Circuito de Verão. Com uma programação gratuita de três dias, o público terá acesso a aulas de treinamento funcional com o professor Victor Sotero, slackline com Bruna Salvatori, altinha com Ayrão Felipe Oliveira Nery, boxe com Wanderson Barcellos e yoga com Rafaela Matos. Ao final de cada dia, haverá uma ação de limpeza de praia, com o intuito de oferecer educação ambiental e impactar positivamente o local onde o circuito será realizado.

Para participar, basta chegar alguns minutos antes do início de cada atividade, que serão realizadas nas areias da Prainha do Vidigal, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. Confira a programação completa abaixo.

O Circuito de Verão Prainha do Vidigal é um projeto patrocinado pela Leve Saúde e tem realização do Bonsai Vidigal, espaço onde o Cidades Invisíveis realiza capacitação de líderes comunitários, oferece acesso ao conhecimento, aconselhamento, novas tecnologias, cuidados básicos de saúde e psicossociais, atividades de lazer, cultura, entre outras ações para crianças e adolescentes. É um programa de aceleração de potenciais humanos que, muitas vezes, estão desassistidos pelo poder público e que faltam oportunidades para expressar seus grandes talentos em diversas áreas da sociedade.

“Ao apoiar iniciativas como o Circuito de Verão na Prainha do Vidigal, promovido pelo Cidades Invisíveis, a Leve Saúde se conecta a mais uma oportunidade para colocar em prática o seu propósito de efetuar mudanças significativas, gerar impacto positivo e transformar a vida de um número ainda maior de pessoas. Este compromisso reforça a missão da Leve Saúde em contribuir ativamente para a melhoria da saúde e do bem-estar, além de demonstrar o seu empenho contínuo em criar impactos positivos duradouros.”, explica Fabianne Salgado, Diretora de Gente e Gestão da Leve Saúde.

Para o idealizador do Cidades Invisíveis, Samuel dos Santos, o Circuito de Verão será uma celebração da consolidação do projeto no Vidigal, que foi inaugurado em julho de 2023 e desde então oferece aulas de boxe, dança, culinária, reforço escolar, entre outras atividades, em espaço com vista privilegiada e acessível a toda população da região. “Vamos inaugurar nossas atividades sociais do ano no Rio realizando a segunda edição do Circuito de Verão na prainha do Vidigal. Assim como no ano passado, levaremos esportes, yoga e conscientização ambiental com limpeza de praia. Alunos recorrentes, voluntários e convidados do Bonsai Vidigal irão participar dessa abertura de 2024. Estamos animados. O ano promete muito impacto social positivo!”, diz Samuel.

Sobre o Cidades Invisíveis

O Cidades Invisíveis está construindo melhores mundos há 11 anos. O projeto já impactou quase um milhão de pessoas, em mais de 55 comunidades entre Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Já entregou mais de 50 cursos, ultrapassou os sete mil metros quadrados de arte urbana e recuperou incontáveis sonhos abandonados por onde passou. O que o Cidades se propõe, e realiza, é transformar todo passo dado em impacto social, combatendo as desigualdades e promovendo a inclusão através da geração de oportunidades e empoderamento de indivíduos em comunidades periféricas. O projeto se motiva pela certeza da infinitude dos talentos que vivem em bolsões marginalizados nas favelas, morros, becos, palafitas, guetos e outros aglomerados subnormais do Brasil, saiba como apoiar em www.cidadesinvisiveis.com.br/doar.

Sobre a Leve Saúde

A Leve Saúde é uma operadora de planos de saúde (healthtech) com opções de planos para pessoas físicas (individual ou familiar) e jurídicas (incluindo MEI), voltada para pessoas com mais de 45 anos, que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Região Serrana e buscam qualidade de vida a preços acessíveis. Além de proporcionar saúde acessível e de qualidade, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, a Leve Saúde acredita que Longevidade Mais Saudável é um direito de todos e um objetivo absolutamente realizável. Seu Modelo de Atuação com Digital Health, Atenção Primária à Saúde e Rede Própria promete revolucionar o futuro da saúde carioca.

Programação completa

Dia 30/01, terça-feira:

14h30: Funcional (prainha do vidigal) Prof Victor Sotero (@vitinhopqdt)

16h: Slackline (prainha do vidigal) Prof Bruna Salvatori (@brusalvatori)

Após o término da última aula: Limpeza de praia

Dia 31/01, quarta-feira:

14h30: Aula de Altinha (prainha do vidigal) Prof Ayrão Felipe Oliveira Nery (@ayron_altinha_)

16h: Torneio de altinha (prainha do vidigal)

Após o término da última aula: Limpeza de praia

01/02, quinta-feira:

14h30: Boxe (prainha do vidigal) Prof Wanderson Barcellos (@wanderson_barcellos)

16h: Aulão de yoga (prainha do vidigal) Prof Rafaela Matos (@rafamatosyoga)

Após o término da última aula: Limpeza de praia

18h: Sunset de encerramento no Bonsai Vidigal* (somente adultos convidados)

Serviço

Leve Saúde apresenta Circuito de Verão Cidades Invisíveis Data: 30/01 a 01/02 Local: Prainha do Vidigal, Zona Sul, Rio de Janeiro Apoiadores: Tailor Partners, Army Br, Magikk Realização: Bonsai Vidigal – Cidades Invisíveis Ingresso: gratuito e aberto ao público Informações: https://www.instagram.com/cidadesinvisiveisoficial