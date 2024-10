Lewandowski apresentará PEC da Segurança aos governadores em novembro

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pretende apresentar a PEC da Segurança aos governadores em novembro, durante um encontro com os gestores marcado para acontecer em Brasília.

O convite para que o ministro faça a apresentação da proposta partiu do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que organiza o encontro dos mandatários estaduais na capital brasileira.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Lewandowski deve ser apresentada em novembro aos governadores Henrique Raynal | CC 2 de 4 PEC ainda está sendo discutida pelo governo Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana 3 de 4 Lula quer enviar PEC até o final do ano para o Congresso Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 4 de 4 PEC é alvo de críticas Evandro Macedo/Lide

Como noticiou o Metrópoles, a PEC da Segurança já foi apresentada a integrantes do governo federal, após reuniões de Lula com ministros que já foram governadores, como o chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Na prática, a proposta da à União maior competência de coordenar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Hoje, a autoridade pela segurança pública é da Polícia Militar, gerida pelos estados.

A PEC também deve criar um fundo para o sistema de segurança pública, com objetivo de reequipar as polícias e aumentar a competência da Polícia Federal no país.

Em entrevistas sobre o tema, o presidente Lula tem dito que quer enviar a PEC para o Congresso Nacional até o final de 2024. Atualmente, a proposta está parada na Casa Civil.