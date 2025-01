Lewandowski proíbe algemas em brasileiros deportados dos EUA

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que brasileiros deportados pelos Estados Unidos não sejam transportados com correntes ou algemas, ressaltando que, no Brasil, ninguém pode ser tratado dessa forma. A ordem partiu do presidente Lula, que classificou a questão como uma defesa da soberania nacional. Para garantir o transporte dos deportados, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviado para resgatá-los em Manaus e levá-los até Confins, em Belo Horizonte.

A situação ocorreu após o primeiro voo dos Estados Unidos, com 158 passageiros, sofrer problemas técnicos no sistema de ar-condicionado, forçando uma manutenção em Manaus. Os americanos queriam aguardar uma nova aeronave dos EUA para seguir até Minas Gerais, mas, após aviso à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça, decidiu-se pelo envio do avião da FAB. Em nota, o Ministério da Justiça destacou que “a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal”, reafirmando que o uso de algemas está proibido para os cidadãos em solo brasileiro.

Segundo o Itamaraty, dos passageiros deportados, 88 são brasileiros. Os motivos para a deportação ainda não foram esclarecidos, e o governo está investigando as circunstâncias. A chegada da nova aeronave a Manaus está prevista para a tarde deste sábado (25).

De acordo com o Ministério da Justiça, a decisão trouxe alívio aos passageiros, que comemoraram ao serem informados de que seriam transportados sem algemas. O delegado da Polícia Federal Sávio Pinzon confirmou o andamento da operação de transferência e a continuidade do atendimento humanitário aos deportados.

