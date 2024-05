Confira o que nossa equipe de repórteres da Jovem Pan falou sobre o caso no Jornal 3 em 1

Tom Costa/MJSP

Lewandowski se reúne com secretários para debater uso de câmeras corporais em policiais



O Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está na iminência de fazer um anúncio significativo que promete transformar a maneira como as operações policiais são conduzidas em todo o Brasil. Trata-se da implementação de diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais por policiais, uma medida que visa padronizar a operação desses dispositivos em todos os estados. Essa iniciativa surge em um momento crucial, especialmente diante das recentes controvérsias em São Paulo sobre a autonomia dos policiais em ligar e desligar as câmeras, levantando questões sobre transparência e responsabilidade nas ações de segurança pública.

A adoção de câmeras corporais já é uma realidade em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais, enquanto outros, como Bahia, Rondônia e Pernambuco, estão em fase de teste e implementação. A reunião que antecede o anúncio oficial das novas diretrizes contou com a participação de representantes das secretarias estaduais de Segurança Pública e Administração Penitenciária. O foco do encontro foi discutir a alocação de recursos dos fundos nacionais de segurança pública e penitenciário para a aquisição desses equipamentos. O Ministério da Justiça destaca a importância dessa tecnologia, incentivando os estados a solicitar recursos para equipar suas forças policiais, com o objetivo de aprimorar a segurança e a justiça no país.

A iniciativa do governo federal em estabelecer diretrizes uniformes para o uso de câmeras corporais levanta um debate sobre a autonomia dos estados frente à União e questiona a eficácia dessa medida na prática. Há quem veja na tecnologia uma forma de proteger tanto os cidadãos quanto os policiais, mas também existem críticas quanto à capacidade dessas diretrizes de efetivamente promover uma mudança significativa na segurança pública. A complexidade da investigação criminal e a necessidade de respeitar a divisão constitucional de competências entre União e estados são pontos centrais desse debate. Além disso, discute-se a eficiência na utilização dos recursos públicos e a importância de garantir que as câmeras contribuam de maneira efetiva para a justiça e a transparência nas operações policiais.

A expectativa é que as novas diretrizes exijam que as câmeras permaneçam ligadas durante toda a duração das operações policiais, uma medida que, segundo defensores, garantirá maior transparência e responsabilidade. No entanto, a implementação dessa política nacional de uso de câmeras corporais pela polícia ainda enfrentará desafios, tanto em termos de logística e financiamento quanto na aceitação por parte dos policiais e da sociedade.