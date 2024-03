Lewandowski volta a Mossoró na 4ª para acompanhar buscas

Ministro se reunirá com integrantes das forças polícias na 4ª feira (13.mar); é a sua 2ª viagem para o local desde a fuga dos presos

A fuga completará 1 mês na 5ª feira (14.mar); na foto, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Lima/Poder360 – 15.fev.2024

PODER360 12.mar.2024 (terça-feira) – 21h18



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, viajará na 4ª feira (13.mar.2024) para Mossoró, no Rio Grande do Norte. O intuito é acompanhar de perto as buscas pelos 2 presos que fugiram do presídio federal de segurança máxima em 14 de fevereiro.

O ministro deixará Brasília por volta das 7h e deve voltar no mesmo dia. Durante a viagem, ele encontrará com integrantes das forças policiais que cuidam da operação de recaptura dos criminosos.

Lewandowski já tinha viajado em 18 de fevereiro com a mesma motivação. Agora, ele retorna pela 2ª vez ao local.

Na próxima 5ª feira (14.mar), a fuga completará 1 mês. Foi a 1ª vez que uma das 5 penitenciárias federais de segurança máxima registraram um episódio natureza. A fuga mobilizou a Força Nacional, que atua em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal na resolução do caso.

