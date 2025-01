Lewis Hamilton recebe ‘boas-vindas’ da Ferrari e compartilha foto de infância em resposta

Lewis Hamilton foi oficialmente recebido pela Ferrari, que deu as boas-vindas ao heptacampeão em um vídeo especial. O piloto, que compartilhou uma imagem de sua infância em um kart vermelho, agora faz parte da escuderia italiana, com um contrato que começou a valer em 1º de janeiro de 2025. A Ferrari expressou sua alegria com a chegada de Hamilton, destacando a importância de ter um campeão mundial em sua equipe. O chefe da escuderia, Frédéric Vasseur, elogiou a animação que a presença de Hamilton traz para o time, reforçando a expectativa em torno de sua participação. O evento de lançamento do carro da Ferrari para a temporada de 2025 está agendado para o dia 19 de fevereiro.

Nesse evento, Hamilton formará dupla com Charles Leclerc, enquanto Carlos Sainz fará sua transição para a Williams, marcando uma nova fase em sua carreira. Hamilton, que havia sido anunciado como novo piloto da Ferrari em fevereiro, revelou que essa mudança representa a realização de um sonho de infância. A expectativa é que ele faça sua estreia ao volante da Ferrari durante a pré-temporada, que ocorrerá no Bahrein no final de fevereiro. A primeira corrida oficial da temporada será o Grande Prêmio da Austrália, programado para acontecer entre os dias 14 e 16 de março.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA