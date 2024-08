Lexa e MC Guimê têm passaportes bloqueados por dívida de imóvel em SP

Lexa e MC Guimê tiveram seus passaportes bloqueados pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida relacionada a um imóvel comprado pelo cantor em 2016. Na época, ele não pagou a residência, que fica em Alphaville, em São Paulo, e, como eles eram casados, a artista também foi obrigada a arcar com a dívida.

A informação foi publicada, com exclusividade, pelo Portal LeoDias, que teve acesso ao processo. De acordo com o jornalista, mesmo com a dívida, o ex-casal mantém um “padrão de vida bastante elevado”.

Em 2023, Guimê foi condenado a pagar os advogados dos donos da residência. O valor inicial era de R$ 421 mil, mais correção. No mesmo ano, a Justiça também autorizou a penhora de 30% dos rendimentos mensais de Lexa até que a dívida de Guimê relacionada à casa fosse completamente quitada.

A decisão de apreender os passaportes foi motivada porque “a parte devedora não arca com suas obrigações, mas apresenta estilo de vida incompatível com a busca de bens realizada”. A busca por bens também foi considerada “infrutífera” pela Justiça. “Mas se nota pelas publicações que por meios diversos os devedores continuam a auferir [demonstrar] a renda que proporciona padrão de vida bastante elevado”.

Se a situação se mantiver, os cartões de crédito e CNH de Lexa e MC Guimê também serão bloqueados.

1 de 4

Guimê e lexa

Reprodução/Instagram

2 de 4

Lexa surpreendeu os fãs ao anunciar que reatou o namoro com MC Guimê

Reprodução/Instagram

3 de 4

Ela ainda aproveitou para se declarar

Reprodução/Instagram

4 de 4

Lexa em sua nova casa e cantora com MC Guimê

Reprodução/Instagram/Montagem

Justiça rejeita denúncia contra Guimê e Sapato por importunação sexual Expulsos do BBB 23 por assédio, MC Guimê e Antonio Cara de Sapato não devem precisar enfrentar processos sobre o caso. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia do Ministério Público contra os dois pela suposta importunação sexual contra Dania Méndez, mexicana que fez uma participação na última edição do programa.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, a decisão foi tomada pelo juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, que afirma que a ação foi prematura. Para ele, era necessário ouvir a vítima antes de tomar as providências, diferente do que afirma o relatório da delegada do caso, a qual ressaltou que as imagens do programa falavam por si.

No texto da decisão, ele aponta ainda que Dania não confirmou que se sentiu ofendida sexualmente e que o MP chegou a admitir isso. Além disso, a mexicana teria dito que não queria que os dois fossem processados.

Vasconcellos pontua ainda que, anteriormente, foi oferecido um Acordo de Não Persecução Penal para Guimê e Cara de Sapato, entretanto, a defesa do lutador não aceitou e pediu a rejeição da denúncia.

“A decisão é correta e totalmente de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Antônio não praticou nenhum ato capaz de atender aos requisitos do crime de importunação sexual”, comemorou Bruno Viana, um dos responsáveis pela defesa de Antonio.

MC Guimê não se manifestou sobre o assunto.