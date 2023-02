Lexa revela motivo do término com Guimê e reação ao saber sobre o BBB

A cantora Lexa detalhou o término com o MC Guimê durante uma entrevista e ainda abriu o jogo sobre a participação do marido no BBB 10/02/2023 10:15, atualizado 10/02/2023 10:15

Reprodução/Instagram

Alguns meses antes de entrar no BBB, Lexa e MC Guimê terminaram o casamento. Entretanto, pouco tempo depois, os dois reataram o relacionamento. Acusados de marketing para a entrada do funkeiro na casa mais vigiada do Brasil, a cantora explicou que foi uma das últimas a ficar sabendo e detalhou o divórcio.

“Percebi, no bom sentido, que eu realmente era muito caidinha pelo Guimê. Ficava pensando no bofe. Ficamos vários meses tentando nos ajustarmos”, explicou Lexa, em entrevista ao PodDelas. A cantora aproveitou para explicar o motivo que levou os dois a se divorciarem:

Lexa e MC Guimê – Eskala – Dia dos Namorados 1

Lexa e MC GuimêPupin Deleu/Eskala/Divulgação

Lexa e MC Guimê

Lexa e MC GuimêReprodução/Instagram

Lexa e MC Guimê

Durante uma viagem à Paris, em novembro de 2021, casal aproveitou para fazer um ensaio românticoReprodução/Instagram

lexa-mc-guime

Lexa e MC Guimê estão juntos há 7 anos e oficializaram a relação em 2018Reprodução/Instagram

MC Guimê e Lexa

Lexa e Mc GuimêReprodução/Instagram

“Eu comecei a trabalhar demais e o Guimê também, a gente começou a se desajustar. Quando começa a ficar muito amigo, é um perigo. A gente não tinha momentos de marido e mulher, não conseguia, nunca tinha tempo”, completou Lexa.

A cantora ainda pontuou que deixou claro, no post sobre o divórcio, que queria voltar. “Tanto é que meu texto de separação é meio claro que eu quero voltar… Não é só amor que segura um casamento. A gente entendeu que precisa sair toda semana para jantar, ir para o cinema, a gente tinha perdido essas coisas de casal”, contou.

Sobre as acusações de marketing para a entrada de Guimê no BBB23, Lexa explicou que não sabia de nada. “A gente estava voltando. Quando ele me contou, a gente quase se separou de novo. Estávamos separados, ele foi chamado no dia do aniversário dele, em novembro… quando ele me contou, eu gelei”, explicitou.

Por fim, a loira contou que, mesmo com o casamento à tona, ainda não voltaram a morar juntos. “Guimê ficou morando num hotel por três semanas, depois pegou um apartamento. As coisas dele estão lá! Vamos voltar a morar juntos. Estou indo lá catar todas as roupas dele”, disse.

Mais lidas