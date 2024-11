Lexa se emociona ao revelar nome e sexo do bebê: ‘Mamãe não é perfeita, mas é esforçada’

Lexa fez uma emocionante revelação ao anunciar que está esperando uma menina, que receberá o nome de Sofia. A notícia foi divulgada durante um chá revelação realizado no domingo (3), que foi transmitido ao vivo nas redes sociais e atraiu a atenção de mais de 100 mil espectadores. A artista expressou sua felicidade, afirmando que a gestação representa a realização de um sonho muito esperado. Durante o evento, Lexa compartilhou com seus fãs a alegria de estar grávida e destacou o quanto o bebê foi desejado por ela e seu noivo, Ricardo Vianna. A cantora, que passou por um divórcio com MC Guimê, encontrou em Ricardo um novo amor e, juntos, celebraram recentemente o noivado. A relação do casal começou em outubro do ano passado, marcando um novo capítulo na vida de Lexa. A expectativa pela chegada de Sofia tem gerado grande entusiasmo entre os fãs da cantora, que acompanharam cada momento da revelação. Lexa, conhecida por sua carreira de sucesso, agora se prepara para a nova fase da maternidade, que promete ser repleta de amor e descobertas. A artista tem se mostrado animada com a ideia de ser mãe e compartilha essa felicidade com seus seguidores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA