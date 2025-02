Li Martins se atrapalha na Justiça e ação fica longe de chegar ao fim

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Li Martins, ex-integrante do Rouge, continua vivendo uma dor de cabeça na Justiça. O imbróglio teve início em julho de 2024, quando a cantora moveu uma ação de indenização por danos materiais e morais contra José Eriberto Camelo, depois de um acidente de trânsito entre as partes.

Esta coluna já havia contado que a juíza do caso pediu correções na petição inicial apresentada pela artista. Na ocasião, foi solicitado que ela apresentasse documentos pessoais, além de comprovantes do valor gasto com o conserto.

Na primeira petição, a ex-Rouge pediu uma indenização por danos materiais de R$ 5,7 mil, referente ao valor pago no reparo do carro. Além disso, pediu danos morais de R$ 10 mil. À causa, deu-se o valor de aproximadamente R$ 16 mil.

Após a decisão, Li Martins juntou os documentos e precisou fazer uma correção nos danos materiais pedidos. Agora, a cantora pede R$ 4,2 mil pelo conserto do carro ao invés de R$ 5,7 mil solicitados anteriores. Apesar de cumprida a ordem da juíza, Li Martins teve que fazer outra correção apenas um mês depois.

Audiência de conciliação

A coluna Fábia Oliveira descobriu, também, que dia 27 de janeiro, uma audiência de conciliação foi realizada. No entanto, as partes não chegaram a um acordo.

Relembre o caso