Liam Payne conversou com cantora do The Pussycat Dolls antes de morrer

Liam Payne trocou mensagens com a cantora Nicole Scherzinger, do The Pussycat Dolls, no mesmo dia em que faleceu, no último 16 de outubro. A revelação foi feita por Andrew Lloyd Webber, compositor de Sunset Boulevard, musical protagonizado por Scherzinger na Broadway.

Em entrevista à Billboard, Webber destacou a força da cantora, que mesmo abalada pela notícia, seguiu com o show. “Ela é extraordinária. Uma das melhores artistas com quem já trabalhei.”

Nicole e Payne tinham uma conexão especial, que começou em 2010, quando ela, como jurada do The X Factor UK, sugeriu que ele e outros participantes formassem o One Direction.

Após a morte de Payne, Scherzinger compartilhou uma homenagem emocionante nas redes sociais: “Caro Liam, eu sempre vou valorizar o tempo que compartilhamos juntos, de quinze anos atrás, quando o One Direction nasceu, até algumas semanas atrás.”