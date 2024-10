Na tarde desta quarta-feira (16), morreu o músico Liam Payne, ex-integrante da One Direction, aos 31 anos. A notícia foi publicada pelo site da emissora argentina Todo Notícias.

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal La Nacion, ele morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica em Palermo.