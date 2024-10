Liam Payne, do One Direction, morre aos 31 anos

Morreu aos 31 anos o ex-One Direction Liam Payne, nesta quarta-feira (16). A informação foi divulgada pelo jornal argentino, La Nation.

Segundo o jornal argentino, o cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. A morte teria ocorrido após o artista cair do terceiro andar do hotel, em Palermo.

Ainda conforme o jornal, a polícia teria se dirigido ao hotel após uma denúncia de um homem agressivo poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. A polícia confirmou a morte. O chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina confirmou à imprensa local que a morte foi instantânea.

A última publicação do cantor foi na plataforma Snapchat, menos de uma hora antes de sua morte. O artista compartilhou uma foto com sua namorada com trajes de banho.