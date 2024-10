Liam Payne, ex-One Direction, morre aos 31 anos na Argentina

O cantor Liam Payne, ex-One Direction, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16) na Argentina. Segundo a imprensa local, seu corpo foi localizado no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, onde ele estava hospedado. De acordo com as autoridades, o artista teria caído do terceiro andar. Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, afirmou à imprensa local que a morte foi instantânea. Segundo informações do jornal La Nacion, Liam a polícia foi chamada no local para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”. “Às 17:04, através de um chamado ao sistema integrado de segurança pública, fomos informados de uma pessoa que estava no piso interno no hotel Cara Sur. Às 17:11 uma equipe chegou no local e comprovou a morte do homem e depois o reconheceram como um cantor de um conjunto musical”, disse Crescenti à imprensa. “Lamentavelmente apresentava lesões graves em decorrência da queda e constatamos o falecimento na hora. Não teve possibilidade de reanimação”, acrescentou.

WhatsApp Segundo a equipe de primeiro socorros, Liam tinha uma fratura de base de crânio, uma lesão muito grave, contudo é necessário esperar a autópsia. Liam Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, e ganhou fama nos anos 2010 após o reality show musical “The X Factor”, assim como outros integrantes da boy bad One Direction, que acabou em 2016. Desde então o cantor seguia carreira solo. Após o anúncio da morte, fãs do cantor compartilharam nas redes sociais uma foto que ele tinha postas 30 minutos antes da tragédia.

Liam Payne posta foto 30 minutos antes da sua morte│Reprodução/Snapchat/@LiamPayne