Liam Payne se demitiu de quatro empresas no dia de sua morte

No dia de sua morte, Liam Payne renunciou ao cargo de diretor em quatro empresas que administravam sua carreira.

Liam teria encerrado seu vínculo com as empresas Hampton Music Ltd, Hampton Records Ltd, Long Play Touring LLP e Hampton Publishing Ltd. Segundo o Coventry Telegraph, documentos confirmam sua assinatura nas rescisões, mas os motivos da decisão não foram divulgados.

O cantor faleceu em 16 de outubro, aos 31 anos, após pular do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina. A autópsia indicou múltiplos traumas e hemorragias, internas e externas, totalizando cerca de 25 lesões.

Um relatório preliminar de toxicologia apontou a presença de várias substâncias no organismo de Liam, incluindo a possível presença de “cocaína rosa”.

