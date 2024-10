Liam Payne sofreu fratura no crânio e não houve chance de reanimação

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu aos 31 anos nesta quarta-feira (16/10), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. A equipe de emergência chegou ao local em sete minutos, mas o músico já estava sem vida, de acordo com o médico Alberto Crescenti, diretor do SAME, o serviço de atendimento de emergência local.

Crescenti afirmou que Payne sofreu ferimentos fatais, incluindo uma fratura na base do crânio, tornando impossível qualquer tentativa de reanimação. “Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse à imprensa argentinaa.

As circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas, e a autópsia deverá trazer mais informações sobre o ocorrido.