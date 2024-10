Líbano: 5º voo com repatriados chega ao Brasil na manhã desta segunda

O quinto voo da Operação Raízes do Cedro, iniciativa do governo federal para repatriar brasileiros do Líbano, deve pousar no Brasil na manhã desta segunda-feira (14/10). A previsão da Força Aérea Brasileira (FAB) é de que a aeronave aterrisse na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos, por volta das 6h50.

A bordo da aeronave KC-30, da FAB, estão 220 passageiros e dois animais de estimação. O avião saiu de Lisboa, Portugal, às 20h40 (horário de Brasília) deste domingo (13/10), e o voo tem duração aproximada de 9 horas e 40 minutos.

A operação do governo federal consiste em um esforço contínuo para retirada de cidadãos brasileiros que estejam no Líbano, diante do aumento da instabilidade na região. A previsão da FAB é de realizar novos voos nos próximos dias, o que dependerá da demanda e das condições para a operação.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, até o momento, 1.105 pessoas e 13 animais de estimação deixaram o território libanês por meio da Operação Raízes do Cedro. Estima-se que 3 mil brasileiros no Líbano tenham pedido a repatriação.

Além do Itamaraty e da FAB, estão envolvidos os ministérios da Saúde; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal.

A retirada dos brasileiros acontece diante da escalada da ofensiva de Israel em diversas regiões do Líbano. Segundo o Ministério da Saúde do país, 22 pessoas morreram e outras 117 ficaram feridas, até o momento.

O Exército de Israel intensificou a ofensiva contra o Hezbollah, presente no Líbano, em setembro, com bombardeios no sul do país e também em Beirute, a capital do país.