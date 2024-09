Líbano: brasileiro morto estava trabalhando no momento do ataque

O adolescente brasileiro que morreu junto com o pai, no Líbano, estava trabalhando no momento do ataque os matou. Segundo a irmã do jovem, Hanan Abdallah, os dois saíram do Brasil para trabalhar em uma pequena fábrica familiar de produtos de limpeza, na cidade de Kelya, no Vale do Bekaa.

Natural de Foz do Iguaçu (PR), Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e o pai dele, o libanês com naturalidade paraguaia Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, foram vítimas de um bombardeio israelense, na última segunda-feira (23/9). Mais de 560 morreram e mais de 1,8 mil ficaram feridas nos ataques direcionados ao grupo libanês Hezbollah, no dia mais sangrento desde a guerra do Líbano, em 2006.

“Foi um ataque. Eles morreram trabalhando na pequena fábrica da família”, afirmou Hanan à RPC. Esta é a primeira morte de brasileiros no Líbano que o Itamaraty tem conhecimento, desde o início do conflito. O órgão afirmou que a embaixada brasileira está em contato e prestando apoio à família, que mora em Foz do Iguaçu.

Sobreviventes Segundo Hanan Abdallah, a família morou por mais de dez anos em Foz do Iguaçu e voltou ao Líbano há cerca de quatro anos, onde tinha uma empresa em Sohmor, cidade vizinha à do bombardeio.

Além de Ali, Kamal Hussein morava na cidade de Kelya junto com outros dois filhos: um rapaz de 16 anos e uma jovem de 21 anos.

O adolescente de 16 anos também se feriu no bombardeio, mas sobreviveu. Ele e a irmã estão a caminho do Brasil, devem chegar no país nesta quinta-feira (26/9) e estão muito abalados, conforme Hanan.

Filha diz que pai estava angustiado À emissora, Hanan contou que conversou com o pai na madrugada de segunda-feira, por volta das 5h no horário de Brasília. Segundo ela, o pai relatou que estava angustiado e tentava conseguir passagens para os filhos voltarem ao Brasil, porque estava com medo, em razão da intensificação dos ataques israelenses nos últimos dias.

A jovem tem um bebê e está há mais de um ano sem ver a família. Ela voltou ao Brasil após se casar, há cerca de 2 anos.

Conforme Hanan, o restante da família já tentava voltar ao Brasil. A esposa da vítima e mãe de Hanan, de 49 anos, chegou a Foz do Iguaçu há cerca de uma semana.

Israel x Líbano Israel afirmou que está conduzindo uma operação militar na fronteira com o Líbano para que moradores da região possam voltar para casa. Esses israelenses deixaram a área por causa de ataques do grupo extremista Hezbollah, que atua no Líbano.

Hezbollah e Israel possuem um histórico de desavenças, que já resultou em uma guerra em 2006. O conflito na região voltou a se intensificar em outubro de 2023. À época, o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, o que resultou na morte e sequestro de civis. Em resposta, Israel declarou guerra contra o Hamas e bombardeou a Faixa de Gaza. Desde então, o Hezbollah vem lançando foguetes contra Israel para demonstrar apoio ao grupo terrorista e aos moradores de Gaza.

Na semana passada, pagers e walkie-talkies usados por membros do Hezbollah explodiram em uma ação coordenada. Em seguida, Israel anunciou que estava movendo tropas para a região de fronteira com o Líbano.

Israel também lançou uma série de bombardeios contra o Líbano, afirmando que estava “atacando estruturas do Hezbollah”.