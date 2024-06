Libertadores: Grêmio vence batalha no Chile e garante vaga nas oitavas

O Grêmio está classificado às oitavas de final da Libertadores. Na noite desta terça-feira (4/6), o Imortal mostrou que é copeiro, venceu o Huachipato no Chile por 1 x 0 em uma verdadedeira batalha campal e garantiu seu lugar na próxima fase da competição continental.

A vitória no confronto direto classificou os brasileiros e eliminou os chilenos. O triunfo levou o Tricolor aos nove pontos, um a mais que o Huachipato. O Grêmio agora recebe o já eliminado Estudiantes-ARG no sábado (8/6), às 19h, para definir se avança em primeiro ou segundo no Grupo C. A partida está marcada para o Couto Pereira. Uma vitória garante o primeiro lugar aos comandados de Renato Gaúcho.

Caso avance em primeiro lugar, o Grêmio terá o Peñarol-URU pela frente. E caso fique na segunda posição, o Imortal encara o Fluminense.

Confira os melhores momentos da partida:

Assim como no jogo contra o The Strongest, na última semana, o Grêmio foi avassalador no primeiro tempo. O Imortal não parecia sentir o tempo parado devido à tragédia no Rio Grande do Sul e dominou o time da casa.

E não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Diego Costa completou cruzamento da direita e cabeceou para inaugurar o marcador. E o que se viu logo depois foi um massacre dos brasileiros. O time gaúcho chegou a colocar três bolas na trave. Mas não conseguiu aumentar a vantagem antes do intervalo.

Batalha E o jogo mudou completamente de panorama no segundo tempo. Com o gramado encharcado, o Huachipato se aproveitou e cresceu no jogo. E se o Grêmio mandou na etapa inicial, só deu Huachipato no período final do jogo.

O time chileno se lançou ao ataque e enfileirou defesas do goleiro Marchesin, o nome da partida no segundo tempo. Mas o Grêmio mostrou força, se segurou até o final e não deixou a vaga escapar.