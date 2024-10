Líder, Botafogo só empata com Criciúma; veja resultados da sexta

O torcedor do Botafogo reviveu, na noite desta sexta-feira (18/10), o drama que o clube viveu no fim da temporada 2023. Jogando no Maracanã, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso recebeu o Criciúma e ficou no 1 x 1, em um empate com requintes de crueldade. Veja os melhores momentos da partida:

No jogo das 19h, Atlético-GO e Cuiabá empataram em 0 x 0. Cruzeiro e Bahia empataram em 1 x 1, às 21h30, e encerraram a sexta-feira de futebol.

O time carioca sofreu, marcou nos acréscimos do segundo tempo, mas acabou levando o empate no lance seguinte, para tristeza da torcida, que compareceu em peso, com mais de 64 mil pessoas no estádio. Os mandantes começaram a partida em cima do adversário, que se segurava como podia.

Mas à medida que o jogo se desenrolava, o nome do jogo começava a brilhar. Com belas e importantes defesas, o goleiro Gustavo parou o ataque de Seleção Brasileira, com Luiz Henrique e Igor Jesus, e manteve o 0 x 0 no placar até os 46 minutos do segundo tempo.

Foi quando Igor Jesus apareceu no segundo pau e deu passe para Tiquinho Soares marcar, levando a torcida ao delírio no Maraca. Mas o banho de água fria veio no lance seguinte. Em um dos raros ataques do Tigre, Felipe Vizeu completou cruzamento nas costas de Vitinho e empatou o confronto.

Mas ainda assim, o Botafogo buscou a vitória até o último momento da partida. E o gol veio, com Alexander Barboza, mas com a ajuda do VAR, a arbitragem anulou o gol, anotando mão na bola do defensor do alvinegro.

O empate mantém o Glorioso na liderança da competição, independentemente do resultado do Palmeiras, que enfrenta o Juventude no domingo (20/10), às 20h, no Alfredo Jaconi. O clube do Rio de Janeiro foi aos 61 pontos, contra 57 do Alviverde paulista.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (23/10), para o jogo de ida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores.