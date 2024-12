Líder da milícia é preso em atendimento na UPA no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação que resultou na prisão de Felipe Ferreira Carolino, conhecido como Zulu, um dos mais proeminentes líderes de milícia da cidade. A detenção ocorreu em uma UPA (unidade de pronto atendimento) no bairro de Paciência, localizado na zona oeste da capital fluminense. Zulu foi surpreendido por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRCA) enquanto se encontrava em um quarto isolado, onde estava fumando e portava uma pistola.

Após a captura, Zulu foi imediatamente transferido para a Cidade da Polícia, o centro de operações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, situado na zona norte. Este não é o primeiro encontro do miliciano com a Justiça; ele já havia sido preso em 2019, mas acabou liberado em 2024. Desde sua soltura, Zulu assumiu um papel de liderança na milícia que controla a comunidade do Rodo, uma área de grande importância estratégica para o grupo paramilitar comandado por Paulo David Guimarães, conhecido como Naval.

Guimarães é o líder da principal organização criminosa que opera em diversos bairros, incluindo Campo Grande, Santa Cruz, Paciência e regiões próximas. A prisão de Zulu, que é considerado o braço direito de Naval, acendeu um alerta entre as forças de segurança sobre possíveis reações dos grupos paramilitares na região. A operação que levou à prisão de Zulu é parte de um esforço contínuo das forças de segurança para desmantelar as atividades das milícias no Rio de Janeiro.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA