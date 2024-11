Líder da oposição na AL-BA critica pedido de empréstimo de R$ 2,8 bi do governo do estado: “É uma loucura”

O deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Alan Sanches (União), voltou a criticar a solicitação de empréstimo de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões na cotação atual) feito pelo governo do estado. O parlamentar afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou o pedido sem detalhar as medidas que seriam adotadas com a medida.

“Meu Deus do céu, aonde iremos parar? Mais um empréstimo, agora com um montante de R$ 3 bilhões chega à Assembleia solicitado pelo governo do Estado. Isso é uma loucura, tomar tanto empréstimo sem apresentar absolutamente nada. Me parece que o governo do Estado não tem nenhum planejamento de gestão. Até hoje não se sente uma marca do governo do Estado”, declarou Sanches.

O líder da oposição também afirmou que a gestão possui uma média de um pedido de empréstimo a cada 45 dias. Conforme publicado pelo Bahia Notícias na semana passada, as solicitações de Jerônimo junto à AL-BA já ultrapassaram a casa dos R$ 10 bilhões.