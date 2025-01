Líder da semana no BBB 25 vai interagir com convidados de programa do Multishow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Globo divulgou nesta quinta-feira (2) informações sobre o “Big Show”, programa do Multishow que pretende ser a “extensão da sala do BBB”. Os convidados da atração, que ficará sob o comando de Ana Clara e Ed Gama, poderão enviar perguntas para o líder da semana, que responderá diretamente da casa.

A emissora não deu detalhes sobre como essa interação vai funcionar, apenas disse que o recurso é exclusivo do programa. O “Big Show” vai ao ar às segundas-feiras, com estreia no dia 20 de janeiro.

Uma tradição será mantida: a presença do eliminado da semana junto aos apresentadores. Também haverá convidados diferentes a cada programa. A atração vai trazer quadros relacionados aos últimos acontecimentos da 25ª edição do Big Brother Brasil.

“Humor, resenha, interatividade memes e games são alguns dos elementos que compõem a atração inédita que vai agitar as noites de segunda-feira no canal, com conteúdo exclusivo”, diz a Globo.

O BBB 25 estreia em 13 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt.

