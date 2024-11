Líder de facção criminosa cearense é preso no Norte baiano com cocaína

Um líder de uma facção criminosa com atuação no Ceará foi localizado em Curaçá, no Sertão do São Francisco. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (7) no distrito de Barra Funda, zona rural do município, onde se escondia o homem, que não teve a identidade informada.

Segundo a Polícia Civil, o acusado, que tinha três mandados de prisão em aberto, lidera uma facção que atua na região do Cariri, no Sul do Ceará. Com ele, os policiais encontraram cinco tabletes de cocaína.

A prisão ocorreu em uma ação integrada de inteligência das Forças da Segurança da Bahia e do Ceará, que apuram uma possível conexão entre traficantes dos dois estados.