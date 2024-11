Líder de facção criminosa do oeste baiano é morto em Operação da PF em São Paulo

Um dos líderes de uma facção baiana, atuante em Luis Eduardo Magalhães, no extremo oeste do estado, foi morto nesta quinta-feira (7) durante uma ação da Polícia Federal e da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) no município de Limeira, no interior de São Paulo.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, era procurado há oito anos e estampava a carta “Valete de Espadas” do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Após o compartilhamento de informações com as Forças baianas de Segurança, a operação cumpriu três mandados de prisão em desfavor do criminoso, por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O foragido foi localizado em uma residência. Ao chegar ao local, houve troca de tiros entre as equipes policiais e o suspeito, que foi atingido e veio a óbito. Enquanto estava foragido, o suspeito e sua companheira, presa em flagrante na ação, utilizavam documentos falsos para despistar as forças de segurança.