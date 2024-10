Líder de facção criminosa na Bahia é preso em São Paulo; saiba quem é

As forças de segurança conseguiram dar um duro golpe no crime organizado, na última quarta-feira (23), com a prisão, na cidade de São Paulo, de um dos líderes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), Cláudio Santos de Andrade, com atuação em Madre de Deus, município do interior baiano.

O suspeito, alvo da Operação Agnus, foi preso em uma ação de inteligência coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), com apoio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de São Paulo, segundo informações do site Alô Juca.