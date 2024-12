Líder de facção do Sul baiano é preso em operação da SSP; comparsa morre em confronto

Um homem morreu e um líder de uma facção criminosa com atuação no Sul baiano foi preso nesta segunda-feira (23). Alvo da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), o chefe de facção, que não teve o nome informado, foi localizado na localidade de Santana, zona rural de Ilhéus.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, um comparsa do foragido atirou nas equipes e acabou atingido após confronto. Ele teria sido socorrido, mas não resistiu.

Com o foragido da Justiça e o comparsa, morto na ação, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, explosivos, duas espingardas um revólver, carregador, munições, rádios comunicadores, porções de drogas e uma motocicleta. O líder de facção foi apresentado na delegacia de Itabuna, na mesma região, e aguarda audiência de custódia.

Atuaram na ação equipes de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Ilhéus, Polícia Militar (Cipe Cacaueira e TOR CIPRv – Itabuna) e Polícia Civil (Denarc).