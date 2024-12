Líder de facção no Sul baiano é preso quando tomava banho de mar em capital nordestina

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa com atuação em Ilhéus, Itabuna e Itacaré, no Sul baiano, foi preso neste domingo (22) em uma praia de João Pessoa (PB). Eduardo Damasceno Silva, conhecido como Bel, estava foragido e tomava banho de mar quando foi preso por equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) Bahia e Paraíba, do CPR-Sul e da 72ª CIPM.

Foto: Divulgação /SSP-BA

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), Bel ocupa a carta 6 do Baralho do Crime e tinha contra ele dois mandados de prisão, além de ser envolvido com tráfico de drogas, armas e munições, homicídios, roubos, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a pasta, a suspeita é que Bel tenha ligação com uma facção carioca, em que negocia armamentos e drogas. Além de ser preso, o acusado também apreendidos celulares, documentos e um veículo avaliado em R$ 200 mil. Equipes seguem na residência para cumprimento de mandados de busca e apreensão.