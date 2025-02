Líder de facção que ordenava mortes na região de Jequié é preso após ficar escondido em Santa Catarina

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa com atuação na região de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, foi preso nesta quarta-feira (5). O acusado – que ordenava homicídios na região – estava escondido na cidade de Barra Velha, em Santa Catarina e foi preso durante a Operação Alta Potência.

Segundo a Polícia Civil, o homem lidera uma facção com atuação em Ipiaú e, segundo as investigações, determinou homicídios de rivais em Jequié, Ibirataia, Gandu, Barra do Rocha, Itagibá e Dário Meira. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Alta Potência deflagrada em conjunto pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e Santa Catarina. Participaram das ações policiais civis de Ipiaú e PM (Cipe Central).

A Polícia Civil informou ainda que o acusado tinha conexão com uma organização criminosa paulista e havia dois mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídios contra ele. Repasse de fuzis, pistolas, carregadores, munições e drogas também eram promovidos a mando do traficante.

“Desde o início do reforço das ações de inteligência na cidade de Jequié, alcançamos três lideranças e quatro criminosos responsáveis pela execução de rivais. Seguiremos combatendo o crime organizado, com operações integradas das forças federais e estaduais”, declarou o coordenador da Ficco Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.