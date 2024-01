Líder de milícia no Rio de Janeiro é assassinado em quiosque

Um líder de milícia foi assassinado a tiros em um quiosque na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na noite de domingo, 21, no Recreio dos Bandeirantes. A vítima, identificada como Sergio Rodrigues da Costa Silva, conhecido como “Sérgio Bomba”, é apontada pela polícia como comandante de um grupo paramilitar que atua em Sepetiba. Segundo testemunhas, Sergio estava acompanhado de sua namorada quando um suspeito se aproximou e efetuou os disparos. O miliciano foi atingido no tórax e no rosto, vindo a óbito no local. A mulher não sofreu ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Capital realizou uma perícia no quiosque onde ocorreu o crime e investiga a motivação do assassinato.

Sergio Bomba já havia sido preso pela Polícia Civil durante a operação Horus, em 2017, quando outros 12 milicianos também foram detidos. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio investigava a atuação de Sérgio na guerra da milícia em Sepetiba. A disputa seria contra Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito, braço direito do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, que foi preso no final de 2023.