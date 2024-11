Líder do Gipsy Kings, do Metrópoles Music, fala sobre shows e música

Atração do Metropoles Music, o grupo Gipsy Kings tem vários hits conhecidos mundialmente e promete trazer toda a energia e diversão para o show em Brasília, no dia 3 de dezembro, no Ulysses Centro de Convenções.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o vocalista do grupo, Tonino Baliardo, revelou qual é a música favorita dele. A resposta? Djobi, Djoba. Ele afirmou que tem “uma queda por ela” e deu detalhes sobre seu significado: “Quer dizer eu vejo, eu quero”.

Já sobre os bastidores deles como grupo, Tonino revelou que eles não têm um ritual específico antes de apresentações. “Só fazemos alguns acordes de guitarra no camarim, o que nos dá coragem e, assim, entramos no palco”, contou.

Veja a íntegra da entrevista:

Metrópoles Music

Desde seu lançamento, o Metrópoles Music tem se destacado por trazer grandes nomes da música internacional a Brasília. O projeto estreou em novembro de 2022 com um show da banda indie The Killers e, desde então, já promoveu eventos icônicos com Kiss, Deep Purple, Dionne Warwick, Diana Krall, o trio italiano Il Volo, Joss Stone, Marisa Monte e ABBA The Show.

Em 2024, o Metrópoles Music já encantou os brasilienses com o show do Air Supply e agora se prepara para mais uma noite memorável com o Gipsy Kings, reafirmando seu compromisso em oferecer experiências musicais de alto nível para o público da capital.