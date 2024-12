Líder do PCC é preso ao desembarcar no Porto de Santos

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na quinta-feira (28) Rogério Faria da Silva, conhecido como Morcegão, no Porto de Santos, litoral paulista. Identificado como um dos fundadores do Primeiro Comando da Capital (PCC), Morcegão foi detido ao desembarcar de um cruzeiro, marcando um importante avanço na luta contra o crime organizado. A operação, que também resultou na prisão de outros dois membros do grupo na cidade de Limeira, interior de São Paulo, foi planejada com precisão e sigilo.

A prisão de Morcegão, ocorrida em um ambiente inusitado como um cruzeiro natalino, surpreendeu o público. A audácia do líder do PCC em circular livremente em um espaço de lazer destaca a confiança com que operava, mesmo sendo um dos criminosos mais procurados do país. A captura foi celebrada como um sucesso pelas forças de segurança, que há tempos buscavam desmantelar a liderança da facção.

*Reportagem produzida com auxílio de IA