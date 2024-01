Líder do PL na Câmara chama operação contra Ramagem de perseguição

Deputado Altineu Côrtes diz que operação deflagrada pela PF nesta 5ª feira “humilha” o Congresso

O deputado federal Altineu Côrtes (foto) cobrou um posicionamento do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Reprodução/Câmara dos Deputados

Fabricio Julião 25.jan.2024 (quinta-feira) – 10h46



O líder do PL na Câmara, deputado federal Altineu Côrtes (RJ), disse que a operação deflagrada pela Polícia Federal nesta 5ª feira no gabinete do também deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) é uma “perseguição” contra a oposição. Ramagem chefiou a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo Bolsonaro.

“É lamentável mais esse episódio contra o Congresso Nacional, sendo humilhado mais uma vez”, disse Côrtes. Na última 5ª feira (18.jan), a PF também fez buscas no gabinete do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara.

Ele cobrou um posicionamento incisivo do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).“Uma busca e apreensão dentro da Câmara dos Deputados e o presidente do Congresso Nacional não reage”, criticou.

Côrtes afirmou que Ramagem “é uma pessoa honesta e íntegra” e levantou suspeitas sobre o teor da operação. Ramagem havia sido indicado como pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“É um ano eleitoral e o 2º candidato a uma prefeitura super importante, como a do Rio de Janeiro, a sofrer uma perseguição como essa, que nos preocupa muito. Um cara que está fortemente despontando nas pesquisas sofrer uma busca e apreensão como essa. É um absurdo, lamentável”, concluiu.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, seguiu tom similar em seu perfil no X (ex-Twitter). Disse que a operação da PF “é pura perseguição” e que “pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro”. Ele também cobrou um posicionamento de Pacheco.

Operação A operação deflagrada pela Polícia Federal nesta 5ª feira apura suposta espionagem ilegal realizada pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no período em que Alexandre Ramagem esteve à frente da agência.

Ramagem chefiou o órgão na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de julho de 2019 até março de 2022, quando deixou o cargo para concorrer às eleições.

Policiais realizaram buscas no gabinete de Ramagem na Câmara dos Deputados. A PF afirma que, além das buscas, há medidas alternativas à prisão sendo cumpridas, como a suspensão imediata do exercício das funções públicas de 7 policiais federais.

Agentes cumprem 21 mandados de busca em Brasília (18), Minas Gerais (2) e Rio de Janeiro (1). A investigação apura o uso irregular de sistemas de GPS da Abin para rastrear celulares de autoridades e cidadãos sem autorização judicial. Entenda mais nesta reportagem.