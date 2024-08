Líder Novorizontino visita o Ceará na 23ª rodada da Série B

O líder da Série B Novorizontino vai a Fortaleza para enfrentar o Ceará, no Estádio Castelão, a partir das 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (26), com o objetivo de se manter na liderança da competição. A TV Brasil transmite o confronto.

Com 40 pontos conquistados, o time do técnico Eduardo Baptista chega a esse confronto querendo manter a liderança e uma invencibilidade que já dura 12 partidas. O último revés do time de Novo Horizonte foi para a Ponte Preta no dia 15 de junho. O Tigre do Vale deposita suas esperanças no atacante Lucca, artilheiro da equipe na Série B com cinco gols.

Já o Ceará, que ocupa a 8º posição com 32 pontos, sabe que uma vitória seria muito importante na luta pelo acesso para a Série A. Dono do melhor ataque da competição, o Vozão tem Eric Pulga como válvula de escape. O ponta de 23 anos já tem 16 gols no ano, sendo sete na Série B.

Brasileiro Feminino

A emissora pública também transmite o confronto entre Grêmio e São Paulo pela ida das quartas de final da Série A1 do Brasileiro Feminino. A partida será disputada a partir das 17h no Estádio Centenário. As duas equipes voltam a se enfrentar após um hiato de cinco dias, oportunidade na qual as Soberanas derrotaram as Gurias Gremistas por 4 a 0 em confronto pela última rodada da fase de grupos da competição.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.