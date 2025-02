Líder supremo do Irã se reúne com integrantes do alto escalão do Hamas em Teerã

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, se reuniu neste sábado (8) com os principais líderes do Hamas em Teerã, informou a agência de notícias estatal IRNA. O encontro foi com Khalil al-Hayya, vice-chefe da cúpula política do Hamas, e Muhammad Ismail Darwish, presidente do Conselho Shura do Hamas.

Khamenei afirmou que o povo de Gaza derrotou “o regime sionista, e a América, e não permitiu que eles alcançassem nenhum de seus objetivos”. Ele também agradeceu aos oficiais do Hamas que negociaram o acordo de cessar-fogo com Israel, segunda a IRNA. O Hamas é um dos principais aliados na região e integra o que o Irã chama de “Eixo da Resistência”, um grupo de países e organizações na sua esfera de influência que se opõem a Israel. Também fazem parte do “Eixo” o Hezbollah, do Líbano e os rebeldes Houthis, do Iêmen.

O ano de 2024 foi ruim para essa esfera de influência iraniana. O governo Bashar Al-Assad na Síria, um dos aliados mais próximos, foi derrubado por rebeldes, enquanto o Hezbollah e o Hamas sofreram graves perdas. Israel conseguiu matar o líder militar do Hamas, Yahya Sinwar, na Faixa de Gaza, e assassinou com drones o líder do braço político do grupo, Ismail Haniyeh, em Teerã, no que foi visto como uma humilhação para o regime iraniano.

