“Liderança Exponencial”: Presidente do TJ-BA é finalista do Prêmio Inovação J.Ex 2024

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende está entre os finalistas do Prêmio Inovação J.Ex 2024, que reconhece líderes, iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológico, de gestão e de novas metodologias aplicadas ao ecossistema da Justiça.

A desembargadora concorre à premiação na categoria “Liderança Excepcional”, subcategoria “Tribunais Estaduais e Militares”.

Durante o exercício do seu mandato, biênio 2024-2026, Cynthia Resende tem feito movimentos para modernização da Corte baiana com a utilização de novas tecnologias, como inteligência artificial e automação, de modo a agilizar o andamento dos processos e a qualidade das decisões judiciais. Um dos exemplos é a inauguração do AxéLab, laboratório de tecnologia do tribunal.