“Liderança histórica”, diz Biden sobre Kishida, premiê do Japão

Fumio Kishida anunciou na 4ª feira (14.ago.2024) que deixará o cargo de primeiro-ministro do Japão em setembro

“Guiado por coragem inabalável e clareza moral, o primeiro-ministro Kishida transformou o papel do Japão no mundo”, diz o presidente dos EUA, Joe Biden; na foto, Joe Biden (à esq.) e Fumio Kishida (à dir.) WikimediaCommons

O presidente dos EUA, Joe Biden (Partido Democrata), disse na 4ª feira (14.ago.2024) que a liderança do primeiro-ministro Kishida do Japão, Fumio Kishida (Partido Liberal Democrata), “tem sido nada menos que histórica”. O político japonês anunciou que deixará o cargo em setembro.

“Guiado por coragem inabalável e clareza moral, o primeiro-ministro Kishida transformou o papel do Japão no mundo”, declarou Biden em comunicado (íntegra, em inglês – PDF – 32 kB).

O líder norte-americano afirmou que Kishida trabalhou em uma “nova estratégia de segurança nacional”, aumentou o apoio à Ucrânia depois “da invasão da Rússia” e que “tomou medidas históricas para inaugurar uma nova era de cooperação trilateral” entre Japão, EUA e Coreia do Sul, fortalecendo a “capacidade coletiva de enfrentar desafios comuns”.

Biden afirmou: “O primeiro-ministro Kishida tomou essas e outras medidas não porque eram fáceis, mas porque ele acredita profundamente que eram a coisa certa a se fazer”.

E completou: “Graças à liderança do primeiro-ministro Kishida, o futuro da aliança EUA-Japão está mais forte e brilhante do que nunca. A liderança corajosa do primeiro-ministro Kishida será lembrada em ambos os lados do Pacífico por décadas, e sempre serei grato por chamá-lo de meu amigo”.

Kishida assumiu como primeiro-ministro do Japão em 2021. Seus índices de aprovação caíram ao longo de seu mandato por causa do aumento dos preços e de casos de corrupção. “A política não pode funcionar sem a confiança pública”, declarou Kishida a jornalistas ao anunciar que não vai concorrer na disputa pela liderança de sigla à qual é filiado, o PLD (Partido Liberal Democrata). O vencedor dessa eleição será o próximo premiê do país.

O governo de Kishida sofreu um revés no fim do ano passado quando veio a público que a Justiça japonesa estava investigando denúncias de que 500 milhões de ienes (R$ 18,5 milhões) teriam sido pagos a integrantes do PLD como forma de suborno. Na época, pelo menos 4 ministros deixaram seus cargos.

O premiê liderou o Japão durante o período de recuperação dos efeitos da pandemia de covid-19. Ele deu prioridade a investimentos maciços em estímulos. A economia do país, entretanto, enfrentou dificuldades.

O índice de preços ao consumidor aumentou 4% em dezembro de 2022 ante ao mesmo mês do ano anterior, registrando a maior inflação do país em 41 anos, segundo dados (íntegra – PDF – 1 MB) do governo divulgados em 20 de janeiro de 2023.

No começo de 2024, o Japão entrou em recessão e perdeu o posto de 3ª maior economia.

O BoJ (Banco do Japão) anunciou em março deste ano o fim da sua política de juros negativos. Foi a 1ª mudança da taxa desde 2016 e a 1ª alta desde 2007. No fim de julho, o órgão elevou a taxa de juros de curto prazo no país para 0,25%, tornando-a positiva pela 1ª vez depois de mais de 8 anos negativa.

A medida estimula a manutenção de investimentos no país e reduz a procura por moedas de nações emergentes, como o Brasil, reduzindo o valor delas frente ao dólar.

Ao anunciar que deixaria o cargo de premiê do Japão, Kishida afirmou que continuará “fazendo tudo o que puder como primeiro-ministro” até o final do seu mandato em setembro”.