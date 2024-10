Líderes da China e da Índia fazem primeira reunião bilateral em quase 5 anos durante cúpula do Brics

Os líderes da China e da Índia, Xi Jinping e Narendra Modi, se encontraram para a primeira reunião bilateral formal em quase cinco anos em evento paralelo à cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia. Este encontro representa um passo significativo na reaproximação entre as duas nações, que têm enfrentado tensões históricas, especialmente na região da fronteira.

A Índia anunciou um novo acordo que visa normalizar o patrulhamento na fronteira, um local que já foi palco de conflitos, incluindo a guerra de 1962 e confrontos mais recentes em 2020. Modi enfatizou a importância de garantir a estabilidade na região, destacando que essa questão deve ser uma prioridade para ambos os países.

Além das questões de segurança, a relação econômica entre China e Índia também foi um tema central da reunião. Xi Jinping expressou interesse em desbloquear investimentos diretos na Índia, que estavam estagnados. Apesar das tensões, o comércio bilateral entre os dois países continuou a crescer, evidenciando a complexidade das relações econômicas.

A cúpula do Brics também abordou as sanções impostas por países ocidentais e seus efeitos na economia global. Dilma Rousseff, atual presidente do banco dos Brics, levantou preocupações sobre o endividamento dos países emergentes e a necessidade de desdolarização das economias.

Por sua vez, os líderes Putin e Lula ressaltaram a importância de discutir o uso de moedas nacionais nas transações entre os países do bloco, uma medida que poderia reduzir a dependência do dólar e fortalecer as economias locais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos